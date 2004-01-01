Faydaları saymakla bitmeyen bal kabağı çorbası
Malzemeler:
1 kalın dilim bal kabağı
1/2 su bardağı badem sütü
Birer tutam kimyon ve zerdeçal
Karabiber, tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Maydanoz
Hazırlanışı:
Bal kabağını 3-4 parçaya bölerek yaklaşık 3 su bardağı suyla pişirin. Bal kabakları yumuşadığında içerisine zeytinyağını, baharatları ve sütü ekleyerek baş dakika kadar birlikte pişmelerini sağlayın. Piştikten sonra blender’dan geçirerek püre haline getirin. Fazla kıvamlı olması halinde bir miktar su ekleyebilirsiniz. Üzerine maydanoz serperek servis edin.