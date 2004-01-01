Faydaları saymakla bitmeyen bal kabağı çorbası

Malzemeler:

1 kalın dilim bal kabağı

1/2 su bardağı badem sütü

Birer tutam kimyon ve zerdeçal

Karabiber, tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Maydanoz



Hazırlanışı:

Bal kabağını 3-4 parçaya bölerek yaklaşık 3 su bardağı suyla pişirin. Bal kabakları yumuşadığında içerisine zeytinyağını, baharatları ve sütü ekleyerek baş dakika kadar birlikte pişmelerini sağlayın. Piştikten sonra blender’dan geçirerek püre haline getirin. Fazla kıvamlı olması halinde bir miktar su ekleyebilirsiniz. Üzerine maydanoz serperek servis edin.