Sağlıklı ve lezzetli tariflerimizde bu gün balkabaklı sufle tarifi var...
Malzemeler:
500 g balkabağı
50 g hurma
1 adet yumurta
3 g vanilya
40 g kabartma tozu
20 g bitter çikolata
Hazırlanışı:
Yumurtanın akını köpük formuna gelene kadar çırpın. Sarısını ise ayrı bir kapta bitter çikolata hariç diğer malzemelerle çırpın. Oluşan iki harcı bir araya getirip karıştırdıktan sonra sufle kaplarına dökün. Üzerlerine bitter çikolata parçacıklarını da yerleştirdikten sonra önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.