Sağlıklı ve lezzetli tariflerimizde bu gün balkabaklı sufle tarifi var...

Malzemeler:

500 g balkabağı

50 g hurma

1 adet yumurta

3 g vanilya

40 g kabartma tozu

20 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

Yumurtanın akını köpük formuna gelene kadar çırpın. Sarısını ise ayrı bir kapta bitter çikolata hariç diğer malzemelerle çırpın. Oluşan iki harcı bir araya getirip karıştırdıktan sonra sufle kaplarına dökün. Üzerlerine bitter çikolata parçacıklarını da yerleştirdikten sonra önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.