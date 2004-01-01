Hem çok pratik hem çok faydalı
Malzemeler:
3-4 orta boy pancar
Zeytinyağı
Zerdeçal, kuru kekik
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Pancarları soyarak ince ince dilimleyin. Dilimlemek için rendenin yan kısmı da kullanılabilir. Diğer tarafta zeytinyağını, zerdeçalı, kekiği, tuzu ve karabiberi harmanlayarak sos haline getirin. Pancarları içerisine atın ve sosla karışmasını sağlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine pancarları dizin. 160 derece ısıda, pancarlar yumuşayıp hafif kurumaya başlayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırını kapattıktan sonra bir süre daha fırının içerisinde bekletin.