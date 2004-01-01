menu

close

menu

close

menu

close

Fırında baharatlı pancar dilimleri

Hem çok pratik hem çok faydalı

Malzemeler:
3-4 orta boy pancar
Zeytinyağı
Zerdeçal, kuru kekik
Tuz, karabiber

Hazırlanışı:
Pancarları soyarak ince ince dilimleyin. Dilimlemek için rendenin yan kısmı da kullanılabilir. Diğer tarafta zeytinyağını, zerdeçalı, kekiği, tuzu ve karabiberi harmanlayarak sos haline getirin. Pancarları içerisine atın ve sosla karışmasını sağlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine pancarları dizin. 160 derece ısıda, pancarlar yumuşayıp hafif kurumaya başlayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırını kapattıktan sonra bir süre daha fırının içerisinde bekletin.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kakaolu enerji topları
Elmalı muffin
Nohut köftesi
Ispanaklı lokma
Kinoalı muffin
Kek ekmek
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kakaolu enerji topları
Elmalı muffin
Nohut köftesi
Ispanaklı lokma
Kinoalı muffin
Kek ekmek

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.