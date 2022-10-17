Sağlıklı atıştırmalıklara yer açın: Ballı, tarçınlı elma cipsi!
Atıştırmalık denilince akla önce vazgeçemediğiniz kalorili lezzetler gelse de vereceğimiz bu lezzetli cips tarifini de favorilerinize ekleyebilirsiniz. İşte sağlıklı atıştırmalık denilince akla ilk gelenlerden ballı, tarçınlı elma cipsi tarifi...
Sağlıklı atıştırmalık tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte size çıtır çıtır elma cipsi tarifi...
BALLI TARÇINLI ELMA CİPSİ TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet orta boy elma
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı:
Elmaları incecik dilimleyin. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip, elma dilimlerini tek tek yerleştirin. Üstlerine bir fırça yardımıyla bal sürüp, tarçın serpiştirin. Fırını fanlı programda önceden 120 derecede ısıtmaya başlayın. Bir saat elma cipslerini ağır ağır pişirin. Ilık olarak servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.