Fırında kaşar peynirli ve patatesli pazı yemeği tarifi

• 5-6 patates

• 1 soğan

• 2 diş sarımsak

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 150 g kıyma

• 2 demet pazı

• Tuz

• Karabiber

• Kırmızı pul biber

Üzeri için:

• 1 su bardağı süt

• 1 yumurta

• Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

• 1.5 su bardağı taze kaşar peyniri rendesi



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğan ve ince kıydığınız sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Kıymayı ekleyin ve rengi haﬁf dönünceye kadar kavurun. Pazı yapraklarını yıkayıp ince doğrayın ve kıymalı karışıma ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp ocaktan alın. Patatesleri haﬁf diri kalacak şekilde haşlayın. Suyunu süzüp kabuklarını soyun ve yuvarlak dilimleyin. Bir fırın kabının tabanına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin. Üzerine pazılı karışımın yarısını yayın . Üzerine tekrar patates dilimlerini dizin ve kalan pazılı karışımı yayın. En üste kalan patates dilimlerini yerleştirin. Süt, yumurta ve rendelenmiş muskat cevizini bir kasede çırpıp patateslerin üzerine gezdirin. Rendelenmiş kaşar peynirinin yarısı ile patateslerin üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırın kabını alıp üzerine kalan kaşar peynirini yayın ve üzeri kızarana kadar 10 dakika daha pişirip fırından alın. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.