Fırında kuşkonmaz

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- kişilik -

Malzemeler:

1 bağ kuşkonmaz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon kabuğu

2 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peynir

2 çorba kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Fırının ızgara kısmını çalıştırın. Kuşkonmazları altına bir pişirme kağıdı serdiğiniz fırın kabına yerleştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirip elinizle karıştırarak zeytinyağının kuşkonmazların tüm yüzeyini kaplamasını sağlayın. Üzerine limon kabuğu, galeta unu, parmesan peyniri, tuz ve karabiber serpiştirin. Fırına koyup 10 dakika kadar üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak ya da oda sıcaklığında servis edin.



* Tarif EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.