Havuç salatası
4 kişilik
-
Malzemeler
2 orta boy havuç
8 çiçek karnabahar
8 çiçek brokoli
100 gr soya filizi
Frenk soğanı
Sos için
1 limonun suyu
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı:
Karhabahar ve brokoli filizlerini buharda pişirin. Havuçların kabuğunu temizleyip rendenin iri yanıyla rendeleyin. Havuç, karnabahar, brokoli ve soya filizlerini çukur bir kaba alın. İri parçalar şeklinde kesilmiş Frenk soğanını ilave edin. Limonun suyunu sıkıp yarım kabuğunu rendeleyin. Zeytinyağını limon suyuna yavaşça ilave edip çırpın. Sosu salata malzemelerinin üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.