Havuç salatası

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4 kişilik -

Malzemeler

2 orta boy havuç

8 çiçek karnabahar

8 çiçek brokoli

100 gr soya filizi

Frenk soğanı

Sos için

1 limonun suyu

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Karhabahar ve brokoli filizlerini buharda pişirin. Havuçların kabuğunu temizleyip rendenin iri yanıyla rendeleyin. Havuç, karnabahar, brokoli ve soya filizlerini çukur bir kaba alın. İri parçalar şeklinde kesilmiş Frenk soğanını ilave edin. Limonun suyunu sıkıp yarım kabuğunu rendeleyin. Zeytinyağını limon suyuna yavaşça ilave edip çırpın. Sosu salata malzemelerinin üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



