Humuslu steak wrap tarifi

Malzemeler:

120 g dana bonfile

30 g Kaliforniya biberi

30 g kapya biber

20 g mantar

15 g soğan

3 g tuz

4 g zeytinyağı

40 g humus

Tortilla lavaşı

Humus için

50 g haşlanmış nohut

10 g tahin

5 g kimyon

2 g tuz

1 g sarımsak

2 g zeytinyağı

3 g nohut suyu

2 g limon suyu

2 g balsamik sirke



Hazırlanışı:

Izgarada pişirilen dana bonfileyi jülyen doğrayıp, soteleyin. Humus için nohudu diğer malzemelerle birlikte robotta çektirin. Tortilla lavaşına humusu sürün. Jülyen kesilmiş sebzeleri tavada soteledikten sonra dana bonfile ile humus sürülmüş lavaşa sarın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.