Humuslu steak wrap tarifi
Malzemeler:
120 g dana bonfile
30 g Kaliforniya biberi
30 g kapya biber
20 g mantar
15 g soğan
3 g tuz
4 g zeytinyağı
40 g humus
Tortilla lavaşı
Humus için
50 g haşlanmış nohut
10 g tahin
5 g kimyon
2 g tuz
1 g sarımsak
2 g zeytinyağı
3 g nohut suyu
2 g limon suyu
2 g balsamik sirke
Hazırlanışı:
Izgarada pişirilen dana bonfileyi jülyen doğrayıp, soteleyin. Humus için nohudu diğer malzemelerle birlikte robotta çektirin. Tortilla lavaşına humusu sürün. Jülyen kesilmiş sebzeleri tavada soteledikten sonra dana bonfile ile humus sürülmüş lavaşa sarın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.