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Izgara bonfile salatası

Diyet yemeklerinize biraz farklılık katmak isterseniz bu tarif tam size göre...

Malzemeler:
150 g ince bonfile
Göbek marul
Roka
Maskolin salata
2 adet kuru kayısı
1 adet domates
Sos: 1 kaşık hardal,
1 kaşık zeytinyağı, 1 kaşık limonu karıştırın.

Hazırlanışı:
Bonfileyi 1-2 gün önceden sarımsak, taze kekik, taze biberiye ve süt ile marine edip buzdolabında bekletin. Göbek marul, roka ve maskolin yeşilliklerden birer tutam alarak genişçe bir salata kasesine yerleştirin. Kayısı ve domatesi doğrayıp yeşilliklerin üzerine ekleyin. Bonfile dilimlerini ızgarada pişirip, salatanın üzerine serpiştirin ve hazırladığınız sosu salatanın üzerinde gezdirerek servise hazır hale getirin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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