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Izgara kabak sandviç

 1 kişilik   -
Ekmeği enine ikiye kesin. Zeytinyağı ile hafifçe yağlayın. İnce dilimlenmiş kabak, dilimlenmiş domates ve peyniri yerleştirin. Dereotu serpin. Ara öğününüzü afiyetle yiyin.

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