Izgaralı nefis tavuk wrap tarifi

Malzemeler:

120 g tavuk göğsü

15 g haşlanmış mısır

15 g Alman turşusu

40 g göbek marul

10 g zeytinyağı

3 g tuz

1 g karabiber

Tortilla lavaşı



Hazırlanışı:

120 g fileto tavuk göğsünü ızgarada ya da döküm tavada pişirip jülyen doğrayın. Göbek marulları da ince jülyen doğradıktan sonra tortilla lavaşına ızgara tavukla birlikte koyun. Turşuları küp küp doğrayın. Haşlanmış mısır ve Alman turşuyu da ilave edip, tortilla’yı sararak servis edin.





* Formsante dergisinden alınmıştır.