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Izgara tavuk wrap

Izgaralı nefis tavuk wrap tarifi

Malzemeler:
120 g tavuk göğsü
15 g haşlanmış mısır
15 g Alman turşusu
40 g göbek marul
10 g zeytinyağı
3 g tuz
1 g karabiber
Tortilla lavaşı

Hazırlanışı:
120 g fileto tavuk göğsünü ızgarada ya da döküm tavada pişirip jülyen doğrayın. Göbek marulları da ince jülyen doğradıktan sonra tortilla lavaşına ızgara tavukla birlikte koyun. Turşuları küp küp doğrayın. Haşlanmış mısır ve Alman turşuyu da ilave edip, tortilla’yı sararak servis edin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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