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Kabaklı yoğurt

 4 kişilik   -
Kabakların kabuğunu alacalı soyup irice rendeleyin. Çırpılmış yoğurt, zeytinyağı ve kıyılmış yeşilliklerle karıştırın.

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