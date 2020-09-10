Diyetisyen Ferin Batman'dan hafif mi hafif renkli bir salata tarifi

Malzemeler

1 haşlanmış tavuk göğüs eti veya 1 paket yağı süzülmüş ton balığı

6 yemek kaşığı haşlanmış makarna

2 avuç marul

1 kırmızı biber

2 avuç roka

1 avuç dereotu

2 yemek kaşığı mısır

2 yemek kaşığı taze soğan

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/3 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tutam karabiber

1/2 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı

Sırasıyla en alta mayonez, zeytinyağı ve diğer baharatları karıştırıp hazırladığınız sosu koyun. Haşlanmış tavuk göğüs etini, kiraz domatesi, göbek salatayı, kırmızı biberi, rokayı, dereotunu, mısırı ve taze soğanı kavanoza dizin. Yiyeceğiniz zaman bir tabağa boşaltın, sosu da salatanızın üzerini kaplayacaktır.