Kaya koruğu salatası tarifi

Malzemeler:

1 kg kaya koruğu

2 Girit kabağı

3 dal taze sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Tuz

Sosu için

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Tuz

Servis için

1 havuç

1 limon



Hazırlanışı:

Yıkayıp süzdüğünüz kaya koruğunu yarım saat kadar sirkeli suda bekletin. Kaynar suda 2-3 dakika kadar haşlayıp ocaktan alın. Yuvarlak doğradığınız kabak ve ince doğradığınız taze sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Sebzeleri suyunu süzdüğünüz kaya koruğuna ilave edip harmanlayın Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Yanında havuç ve limon dilimleri ile servis yapın.