Hafif bir salata ile günü tamamlayın!

Malzemeler

• 6 adet elma (yeşil, kırmızı)

• 1 adet büyük kereviz

• 1 limon

• 1 yemek kaşığı kuş üzümü

• 1 yemek kaşığı kuru üzüm

• 2 yemek kaşığı soyulmuş tuzsuz badem

• 1-2 yemek kaşığı mayonez

• Taze çekilmiş karabiber

Hazırlanışı

Kuru üzümleri suya koyun. Salataya eklemeden hemen önce hafif sıkarak sudan alın. Elmaların dördünü üst tarafları kapak olacak şekilde kesin, en dibine inmeden içlerini oyun. Son olarak kararmamaları için limonlayın. Diğer iki elmayı ufak küp şeklinde doğrayın veya ufak parizyen kaşıkla top top çıkartıp limonlayın. Kerevizi soyup rendeleyin. Kerevizi, mayonezi, elmayı, üzümleri, bademi ve biberi karıştırın. Servis yapacağınız zaman içi boşaltılmış elmalara koyarak sunun.