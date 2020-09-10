Şef Müge Ergül'den öğle veya akşam için serin bir lezzet
Malzemeler
1 kg bakla
Zeytinyağı
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Sosu için;
5 yemek kaşığı yoğurt
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Dereotu
Toz kimyon
Hazırlanışı
Tüm baklaları ayıklayın. Yıkayıp süzdükten sonra tuz, karabiber, zeytinyağı ve rendelenmiş bir diş sarımsakla derin bir kasede karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Yoğurt sosu için; dereotunu ince ince kesin. Tuz, karabiber, zeytinyağı ve kimyonu iyice karıştırın. Servis ederken önce yoğurt sosu tabağın altına koyun. Daha sonra fırınlanmış baklaları üzerine yerleştirin. Son olarak üzerine biraz zeytinyağı dökün.