Şef Müge Ergül'den öğle veya akşam için serin bir lezzet

Malzemeler

1 kg bakla

Zeytinyağı

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Sosu için;

5 yemek kaşığı yoğurt

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Dereotu

Toz kimyon



Hazırlanışı

Tüm baklaları ayıklayın. Yıkayıp süzdükten sonra tuz, karabiber, zeytinyağı ve rendelenmiş bir diş sarımsakla derin bir kasede karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Yoğurt sosu için; dereotunu ince ince kesin. Tuz, karabiber, zeytinyağı ve kimyonu iyice karıştırın. Servis ederken önce yoğurt sosu tabağın altına koyun. Daha sonra fırınlanmış baklaları üzerine yerleştirin. Son olarak üzerine biraz zeytinyağı dökün.