Kinoa kısırı tarifi

Malzemeler:

1 paket (500 g) beyaz kinoa

1 diş sarımsak

2 orta boy domates

3 orta boy salatalık

2 çorba kaşığı biber salçası

1 demet maydanoz

Tuz, karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi



Hazırlanışı:

Kinoayı derince bir karıştırma kabına koyun, üzerine kaynamış su döküp ağzını kapatın, yumuşayıncaya ve suyu çekinceye kadar bekletin. Üzerine biber salçası, nar ekşisi ve zeytinyağı koyup tahta bir kaşıkla iyice karıştırın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz, ince doğranmış domates ve salatalık ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırarak servise sunun.



* Formsante dergisinden alınmıştır.