Taze yeşilliklerle nefis bir kinoa salatası
Malzemeler:
50 g haşlanmış kinoa
100 g lolorosso
100 g kıvırcık marul
3 adet çeri domates
10 g kırmızı kapya biber
5 g dereotu
5 g maydanoz
3 g zeytinyağı
2 g tuz
4 g balsamik sirke
Hazırlanışı:
İyice yıkanmış yeşillikleri doğrayıp, haşlanmış kinoa ve zeytinyağı ile karıştırın. Daha sonra servise sunacağımız tabağa alarak üzerine küçük küpler halinde doğranmış kırmızı kapya biber, maydanoz ve dereotu serpiştirin. Balsamik sirkeyle servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.