Taze yeşilliklerle nefis bir kinoa salatası

Malzemeler:

50 g haşlanmış kinoa

100 g lolorosso

100 g kıvırcık marul

3 adet çeri domates

10 g kırmızı kapya biber

5 g dereotu

5 g maydanoz

3 g zeytinyağı

2 g tuz

4 g balsamik sirke



Hazırlanışı:

İyice yıkanmış yeşillikleri doğrayıp, haşlanmış kinoa ve zeytinyağı ile karıştırın. Daha sonra servise sunacağımız tabağa alarak üzerine küçük küpler halinde doğranmış kırmızı kapya biber, maydanoz ve dereotu serpiştirin. Balsamik sirkeyle servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.