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Kinoa salata

Taze yeşilliklerle nefis bir kinoa salatası

Malzemeler:
50 g haşlanmış kinoa
100 g lolorosso
100 g kıvırcık marul
3 adet çeri domates
10 g kırmızı kapya biber
5 g dereotu
5 g maydanoz
3 g zeytinyağı
2 g tuz
4 g balsamik sirke

Hazırlanışı:
İyice yıkanmış yeşillikleri doğrayıp, haşlanmış kinoa  ve zeytinyağı ile karıştırın. Daha sonra servise sunacağımız tabağa alarak üzerine küçük küpler halinde doğranmış kırmızı kapya biber, maydanoz ve dereotu serpiştirin. Balsamik sirkeyle servis edin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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