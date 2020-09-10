Sahrap Soysal'dan çok farklı bir bazlama tarifi

Malzemeler

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 yumurta

1 çay bardağı yulaf ezmesi

1 çay bardağı beyaz kinoa

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı ince doğranmış yeşil soğan



Hazırlanışı

Büyük bir kasenin içine chia tohumunu koyup, sütü ilave edin. Kaşıkla karıştırıp bir kenarda 20-30 dakika bekletin. Böylece chia tohumu jöle kıvamına gelecektir. Bu da hamurun tutunmasını, dağılmamasını sağlayacak. Sonra içine yumurtayı kırın. Bu arada yulaf ezmesi, kinoa ve ceviz içini mutfak robotunda, ince bulgur kıvamına gelene kadar çekin. Bu karışımı da yumurtanın içine aktarıp tuz, kimyon, karabiber, pul biber, kekik, kuru nane ve ince doğranmış yeşil soğanı da ilave edin. Kaşıkla veya spatulayla iyice karıştırın. Yumuşak, elinize yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Bu hamuru buzdolabına ya da serin bir yere koyup 10-15 dakika bekletin. Hamur bekledikçe sertleşecektir. Şimdi geniş bir tavaya veya krep tavasına iki kaşık sıvıyağ koyun ve orta ateşte kızdırın. Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve üzerine bastırıp köfte gibi yassı şekil vererek inceltin. Kızgın tavada önlü-arkalı kızartın.