Közlenmiş patlıcanlı karnıyarık tarifi

Malzemeler:

4 adet patlıcan

250 g yağsız kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet domates

1/2 demet maydanoz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ



Hazırlanışı:

Patlıcanları közleyip, soyun. Kararmaması için limonlu suda bekletin. Soğanı küp şeklinde doğrayın ve kavurun. Kıymayı da soğana ekleyerek 5 dakika kavurun. Önceden küp şeklinde doğranmış domates, tuz ve karabiberi kıymaya ekleyip, 10 dakika daha pişirin. Patlıcanları sudan çıkarılıp süzün ve içleri açılarak kavrulan malzemeyle doldurun. Üzerlerini domates dilimi ve yeşil biberle süsleyerek, 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.