Lahana çorbası tarifi
Malzemeler:
6 orta boy soğan
3 diş sarımsak
Yarım lahana
4 adet kapya biber
1 demet maydanoz
Yarım çay bardağı mercimek
3 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Birer tutam kimyon, karabiber ve zerdaçal
Hazırlanışı:
Çorbanın pişeceği tencerede, küp şeklinde doğradığınız soğanı zeytinyağı ile kavurun. Ardından salçayı ekleyip biraz karıştırın. Baharatları ve diğer malzemeleri de ilave edip tekrar karıştırın ve sıcak su ekleyin. Bir dakika daha karıştırdıktan sonra blender’dan geçirin. Sebzelerin taneli kalmasını istiyorsanız, blender ile karıştırma ayarını buna göre yapabilirsiniz.
* Formsante dergisinden alınmıştır.