Lahana çorbası tarifi

Malzemeler:

6 orta boy soğan

3 diş sarımsak

Yarım lahana

4 adet kapya biber

1 demet maydanoz

Yarım çay bardağı mercimek

3 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Birer tutam kimyon, karabiber ve zerdaçal



Hazırlanışı:

Çorbanın pişeceği tencerede, küp şeklinde doğradığınız soğanı zeytinyağı ile kavurun. Ardından salçayı ekleyip biraz karıştırın. Baharatları ve diğer malzemeleri de ilave edip tekrar karıştırın ve sıcak su ekleyin. Bir dakika daha karıştırdıktan sonra blender’dan geçirin. Sebzelerin taneli kalmasını istiyorsanız, blender ile karıştırma ayarını buna göre yapabilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.