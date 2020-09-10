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Maş fasulyeli piyaz

Besleyici ve hafif bir lezzet

Malzemeler
1 çay bardağı haşlanmış maş fasulyesi
3 kiraz domates
1 Çengelköy salatalık
1 küçük kabak
1 küçük kırmızı biber
5-6 sap ayıklanmış maydanoz
 Sosu için;
1 çorba kaşığı elma sirkesi
1 tutam tuz
1 tutam şeker
1 tutam karabiber
1 tutam pul biber
1/4 diş doğranmış sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı
Salatalık ve kabağı halka halka doğrayın. Domatesleri ikiye bölün ve tüm malzemeleri karıştırın. Sos malzemelerinin hepsini karışıma ekleyerek tüketebilirsiniz.

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