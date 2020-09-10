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Maşlı salata

Edwina Sponza'dan kinoa ve maş fasulyeli şahane bir salata tarifi

Malzemeler
1/2 su bardağı maş fasulyesi
1/2 su bardağı kinoa
1 ufak kapya biber
2 köy biberi
1/2 demet taze nane
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
2 çay kaşığı toz keten tohumu
Sos için;
4 çorba kaşığı nar ekşisi
2 çorba kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Taze öğütülmüş karabiber, pul biber, tuz
Tatlı lor

Hazırlanışı
Maş fasulyesini bol suyla 30-35 dakika kabukları patlamayacak şekilde haşlayın ve süzün. Kinoayı bol su ile güzelce yıkayıp bir tencerede haşlayın. Sos malzemelerini karıştırın. Maş fasulyesi, kinoa, küçük doğranmış biberler, ince kıyılmış yeşillikler, keten tohumu tozu ve sosu karıştırın.

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