Mercimek çorbası tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı glutensiz un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 fincan et suyu

1 orta boy havuç

1 adet büyük soğan

50 g mercimek



Hazırlanışı:

Tencereye soğanı ve yağı koyup kavurun. Soğan pembeleşince, unu koyup birkaç kere karıştırın. Sonra mercimeği ve soyup, kuşbaşı doğradığınız havucu ekleyerek, tekrar karıştırın. Et suyunu da ilave edin. Havuç ve mercimekler iyice ezilene kadar pişirin. Pişince tuzunu ekleyin ve çorbayı blender’dan geçirin. Sıcak ya da ılık servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.