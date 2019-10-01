Tadına doyulmaz kakaolu kek

Malzemeler:

2 muz

2 küçük yumurta

2-3 yemek kaşığı Hindistan cevizi unu

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı keçiboynuzu unu

1 avuç ceviz

1 çay kaşığı karbonat

Meyve püresi için

1/2 bardak vişne (dondurulmuş veya taze)

5-6 böğürtlen

10 yaban mersini (veya farklı orman meyveleri)

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi unu



Hazırlanışı:

Muzları ezdikten sonra yumurtaları ayrı bir kapta çırparak birleştirin. İçerisine diğer malzemeleri ekleyerek karışım haline getirin. Son olarak, iri kırılmış cevizi ekleyin. Fırın kabına alın. 160 derecede yaklaşık 25 dakika kadar pişirin. Meyve püresi için; meyveleri robottan geçirin, biraz kıvam alması için içerisine Hindistan cevizi unu ve yakışık 1/2 su bardağı suyu ekleyerek karıştırın. Kek piştikten ve soğuduktan sonra dilimleyin. Üzerine bir miktar meyve püresinden ekleyin. Hindistan cevizi rendesiyle süsleyerek servise hazır hale getirin.



* Meyve püresi, farklı yumuşak meyvelerle de denenebilir.