Mısırlı top köfte
4 kişilik
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Malzemeler
500 gr. dana kıyma (az yağlı)
1 adet yumurta
1 kase haşlanmış tatlı mısır
1 adet küçük boy soğan
2 yemek kaşığı galeta unu
8-10 dal maydanoz
3 yemek kaşığı rendelenmiş dil peyniri
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
1 çay kaşığı tarçın
Kızartmak için riviera zeytinyağı
Hazırlanışı:
Kıymayı çukur bir kaba alın. Tuzu, tarçını, karabiberi, kıyılmış maydanozu, rendelenmiş soğanı, yumurtayı ve galeta ununu ekleyip birkaç dakika yoğurun. En son haşlanmış mısırı ilave edin. Hafifçe karıştırın. Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde toplar elde edin. Avucunuzla yuvarlayıp misket şeklinde toplar yapın. Az yağda kızartın. Yanına domatesli pilav çok yakışacak.