Mısırlı top köfte

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4 kişilik -

Malzemeler

500 gr. dana kıyma (az yağlı)

1 adet yumurta

1 kase haşlanmış tatlı mısır

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

8-10 dal maydanoz

3 yemek kaşığı rendelenmiş dil peyniri

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için riviera zeytinyağı



Hazırlanışı:

Kıymayı çukur bir kaba alın. Tuzu, tarçını, karabiberi, kıyılmış maydanozu, rendelenmiş soğanı, yumurtayı ve galeta ununu ekleyip birkaç dakika yoğurun. En son haşlanmış mısırı ilave edin. Hafifçe karıştırın. Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde toplar elde edin. Avucunuzla yuvarlayıp misket şeklinde toplar yapın. Az yağda kızartın. Yanına domatesli pilav çok yakışacak.