Hem pratik hem de hafif patlıcan pizza
Malzemeler:
1 dilim bostan patlıcanı
1 adet köy biberi
3 adet kiraz domates
20 g yağsız lor peyniri
20 g köy peyniri
30 g brokoli
3 adet siyah zeytin
Hazırlanışı:
Bostan patlıcanını önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Çıkardıktan sonra isteğe göre dilimlediğiniz biber, domates, brokoli ve peynirleri üzerinde serpiştirin. 2-3 dakika daha pişirmek üzere tekrar fırına yerleştirin. Peynirler erimeye başladığında fırından çıkarıp servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.