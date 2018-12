Pazı çorbası tarifi

Malzemeler:

1 soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 havuç

1 kereviz

1 patates

5 su bardağı et suyu

1 demet pazı

Yarım tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

Çırpılmış krema

Değirmen karabiber



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında hafif soteleyin. Küp doğradığınız havuç, kereviz ve patatesi ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Et suyununu ve tuzu ilave edip kaynamaya bırakın. Et suyu kaynadıktan sonra yıkayıp ince doğradığınız pazı yapraklarını ilave edin. Sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Çorbayı servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerini çırpılmış krema ve değirmen karabiber ile süsleyerek sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.