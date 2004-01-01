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Proteinli yeşillik salatası

Bol protein kaynağı

Malzemeler:
1/4 demet kıvırcık salata
1/4 Akdeniz yeşillikleri
2-3 dal yeşil soğan
1 haşlanmış pancar
1 avuç haşlanmış yeşil mercimek
Taze nane yaprakları
Zeytinyağı, limon veya balsamik sirke
Tuz

Hazırlanışı:
Yeşillikleri küçük parçalara ayırarak geniş bir kaseye alın. Yeşil soğanı doğrayarak ekleyin. Diğer tarafta geceden suda bekletilmiş mercimeği haşlayın. Pancarı haşlayın ve küp küp kesin. Haşlanmış mercimek ve pancarı salataya ilave edin. Zeytinyağı, limon (veya balsamik sirke) ve tuzu karıştırarak salata sosunuzu yapın. Salatayı soslayıp karıştırarak servise hazır hale getirin.

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