Akşam yemeğinize lezzet katın.

Malzemeler

1 demet roka

100 gr tuzsuz iç Antep fıstığı

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1-2 diş sarımsak

Limon rendesi

4 adet levrek fileto

Hazırlanışı

Rokayı saplarından ayırarak yıkayın. Fıstıkları sıcak suda bekleterek soyun. Roka, fıstık, zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsağı robotta çekerek sos hazırlayın, sulandırmak gerekirse az zeytinyağı veya su ilave edebilirsiniz. Levrek filetoları tuzlayın, biberleyin. Kızdırılmış tavaya az zeytinyağı koyun, balıkların her iki tarafını 2-3 dakika pişirin. Pesto üzerine levrek filetolar koyun, üzerlerine taze otlar, limon rendesi ve fıstık serperek servis yapın.