Sağlıklı atıştırmalıklar
Sağlıklı bir öneri...
4 kişilik
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Malzemeler
1 havuç
1 karalahana kökü
1 kereviz sapı
1 rezene
Yarım alabaş
Sosu için
2 çarliston biber
4 sivri biber
1 Arnavut biberi
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı ufalanmış taze peynir
1 yemek kaşığı yoğurt
6-7 dal dereotu
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Çekirdekleri temizlenmiş biberler ile kabuğu soyulmuş sarımsakları mutfak robotunun haznesine alın. Yoğurt ve peyniri ilave edin. Dereotu ve Arnavut biberini ekleyip malzemeler ezilene kadar mutfak robotunda ezin. Havuç, karalahana kökü, kereviz sapı, rezene ve alabaşı çubuk şeklinde doğrayın. Hazırladığınız sosu küçük servis bardaklarına paylaştırın. Sebzeleri bu sosla birlikte servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.