Sağlıklı atıştırmalıklar

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Sağlıklı bir öneri...

4 kişilik -

Malzemeler

1 havuç

1 karalahana kökü

1 kereviz sapı

1 rezene

Yarım alabaş

Sosu için

2 çarliston biber

4 sivri biber

1 Arnavut biberi

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı ufalanmış taze peynir

1 yemek kaşığı yoğurt

6-7 dal dereotu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Çekirdekleri temizlenmiş biberler ile kabuğu soyulmuş sarımsakları mutfak robotunun haznesine alın. Yoğurt ve peyniri ilave edin. Dereotu ve Arnavut biberini ekleyip malzemeler ezilene kadar mutfak robotunda ezin. Havuç, karalahana kökü, kereviz sapı, rezene ve alabaşı çubuk şeklinde doğrayın. Hazırladığınız sosu küçük servis bardaklarına paylaştırın. Sebzeleri bu sosla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

