Sebzeli burger tarifi

Malzemeler:

100 g mantar

1 adet küçük soğan

1 adet küçük kabak

1 adet havuç

25 g kaju fıstığı

2 su bardağı ufalanmış taze ekmek içi

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çift hamburger ekmeği

Tercihe göre Akdeniz yeşillikleri

1 tutam tuz ve çekilmiş tane karabiber

1 sap maydanoz

Şekil vermek için

Yulaf ve un



Hazırlanışı:

Mantarları teflon tavada yağsız olarak, suyunu çekene kadar, yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Belnder’da soğan, kabak, havuç ve fıstıkları iyice karışana kadar çekin. Karışıma mantar, ekmek içi, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Ellerinizi unlayarak 4 adet burger köftesi yapıp soğutun. Köfteleri çok az yağla teflon tavada veya sıcak fırın ızgarasında kızarana kadar pişirin. Pişirdiğiniz köfteleri yeşillik yaprakları ile birlikte hamburger ekmeklerinin içine yerleştirin. Yanında salatayla servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.