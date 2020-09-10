Deniz Türkali'den çok pratik ve sağlıklı bir çorba tarifi

Malzemeler

1 avokado

1 salatalık

1 su bardağı yoğurt

10 dal dereotu

10 yaprak taze nane

Yeteri kadar süt (ya da ayran, kefir, yoğurt suyu)

Yeteri kadar tuz



Hazırlanışı

Avokadonun kabuklarını soyun, çekirdeğini çıkarın. İçini bir kaşık yardımıyla alıp blender’a koyun. Salatalığı da soyun ve iri parçalara bölüp onu da blender’a ekleyin. Yoğurt, tuz ve taze otları da içine ekleyerek püre haline getirin. Yoğun, boza kıvamına gelen karışımı istediğiniz sıvı ilavesiyle istediğiniz kadar inceltin.