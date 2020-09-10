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Soğuk avokado çorbası

Deniz Türkali'den çok pratik ve sağlıklı bir çorba tarifi

Malzemeler
1 avokado
1 salatalık
1 su bardağı yoğurt
10 dal dereotu
10 yaprak taze nane
Yeteri kadar süt (ya da ayran, kefir, yoğurt suyu)
Yeteri kadar tuz

Hazırlanışı
Avokadonun kabuklarını soyun, çekirdeğini çıkarın. İçini bir kaşık yardımıyla alıp blender’a koyun. Salatalığı da soyun ve iri parçalara bölüp onu da blender’a ekleyin. Yoğurt, tuz ve taze otları da içine ekleyerek püre haline getirin. Yoğun, boza kıvamına gelen karışımı istediğiniz sıvı ilavesiyle istediğiniz kadar inceltin.

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