Avokadonun 11 faydası: Nasıl kesilir, nasıl yenir?

Bu meyve yüksek besin değeri ile ön plana çıkar, lezzetli tadı ve zengin besin değeri nedeniyle yemeklere eklenir. Bugünlerde avokado, sağlıklı yaşam bilincine sahip bireyler arasında inanılmaz derecede popüler bir yiyecek haline geldi. Genellikle süper gıda olarak da bilinir. Zaten sağlık üzerindeki faydaları göz önüne alındığında popülerliği pek şaşırtıcı değil. Meyvenin içindeki yeşil kısmı yenir, kabukları soyulur, tohumu ise isterseniz atılır isterseniz de bir saksıya ekilebilir. Avokado çok besleyicidir ve 20 farklı vitamin ve mineral içeren çok çeşitli besinleri barındırır. Avokado, kolesterol veya sodyum içermez ve doymuş yağ oranı düşüktür. Bu nedenle, bu maddelerin zararlı olduğuna inanan bazı uzmanlar tarafından avokado bolca tercih edilmektedir. Peki, avakodonun faydaları nelerdir? Avokado nasıl yenir? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım... (Domatesli avokadolu salata tarifi de ilginizi çekebilir)

AVOKADONUN FAYDALARI NELERDİR?

Muzdan daha çok potasyum içerir

Potasyum, çoğu insanın yeterince alamadığı bir besindir. Bu besin, vücudunuzun hücrelerindeki elektriksel gradyanların korunmasına yardımcı olur. Önemli işlevlere hizmet eder. Avokado, potasyum bakımından oldukça yüksek bir meyvedir . Birçok çalışma, yeterli miktarda potasyum alımının kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliğini önlemek için önemli bir doğal koruyucu olduğunu göstermektedir.





Avokado, kalp sağlığına iyi gelen tekli doymamış yağ asitleri içerir

Avokado, yüksek yağlı bir besindir. Aslında, içindeki kalorinin %77'si yağdan geliyor, bu da onu var olan en yağlı bitkisel gıdalardan biri yapıyor. Avokadodaki yağın çoğu oleik asittir ki bu da aynı zamanda zeytinyağının ana bileşeni olan ve bazı sağlık yararlarından sorumlu olduğuna inanılan tekli doymamış bir yağ asididir. Avokadodaki yağlar ayrıca ısı kaynaklı oksidasyona karşı oldukça dirençlidir, bu da avokado yağını yemek pişirmek için sağlıklı ve güvenli bir seçim haline getirmektedir.





Avokado, yüksek yağlı bir besindir. Aslında, içindeki kalorinin %77'si yağdan geliyor, bu da onu var olan en yağlı bitkisel gıdalardan biri yapıyor. Avokadodaki yağın çoğu oleik asittir ki bu da aynı zamanda zeytinyağının ana bileşeni olan ve bazı sağlık yararlarından sorumlu olduğuna inanılan tekli doymamış bir yağ asididir. Avokadodaki yağlar ayrıca ısı kaynaklı oksidasyona karşı oldukça dirençlidir, bu da avokado yağını yemek pişirmek için sağlıklı ve güvenli bir seçim haline getirmektedir. Avokadolar lif kaynağıdır

Lif, avokadonun zengin olduğu başka bir besin maddesidir. Kilo kaybına katkıda bulunabilen, kan şekeri artışlarını azaltan ve birçok hastalık riskinin daha düşük olmasıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olan bir meyvedir.





Lif, avokadonun zengin olduğu başka bir besin maddesidir. Avokado, kolesterol ve trigliserid düzeylerini düşürebilir

Kalp hastalığı, dünyadaki en yaygın ölüm nedenlerinden biri. K olestrol ve trigliseridlerin riski arttırmayla bağlantılı olduğu bilinmektedir. İnsanlarda yapılan sekiz kontrollü çalışma, avokadonun bu risk faktörlerinden bazıları üzerindeki etkilerini incelemiştir.





Çalışmalar göre avokadonun şu yararları da vardır

1-Toplam kolesterol seviyelerini önemli ölçüde azalttığı

2-Kan trigliseridlerini %20'ye kadar azalttığı

3-LDL kolesterolü %22'ye kadar düşürdüğü

4-HDL (iyi) kolesterolü %11'e kadar arttırdığı, gözlemlenmiştir.

Avokado yiyen insanlar daha sağlıklı olur

Bir çalışma, avokado yiyen insanların beslenme alışkanlıklarına ve sağlığına bakmış ve sonucunda avokado tüketicilerinin, bu meyveyi yemeyenlere göre çok daha sağlıklı olduğu sonucuna ulaşılmış. En büyük sebebi çok daha yüksek bir besin değeri alımına sahip olmalarıymış. Kalp hastalığı ve diyabet için önemli bir risk faktörü olan metabolik sendroma sahip olma olasılıkları ise yarı yarıya düşmüş. Düzenli olarak avokado yiyen insanların daha zayıf, daha düşük vücut kitle indeksine ve önemli ölçüde daha az göbek yağına sahip olduğu görülmüş. Ayrıca daha yüksek seviyelerde 'iyi' HDL kolesterol değerlerine sahip oldukları gözlemlenmiş.





Bir çalışma, avokado yiyen insanların beslenme alışkanlıklarına ve sağlığına bakmış ve sonucunda avokado tüketicilerinin, bu meyveyi yemeyenlere göre çok daha sağlıklı olduğu sonucuna ulaşılmış. En büyük sebebi çok daha yüksek bir besin değeri alımına sahip olmalarıymış. Kalp hastalığı ve diyabet için önemli bir risk faktörü olan metabolik sendroma sahip olma olasılıkları ise yarı yarıya düşmüş. Düzenli olarak avokado yiyen insanların daha zayıf, daha düşük vücut kitle indeksine ve önemli ölçüde daha az göbek yağına sahip olduğu görülmüş. Ayrıca daha yüksek seviyelerde 'iyi' HDL kolesterol değerlerine sahip oldukları gözlemlenmiş. İçerdiği yağ, bitkisel gıdaların emilimine fayda sağlayabilir

Besinler söz konusu olduğunda, önemli olan tek şey alımınız değildir. Ayrıca bu besinleri kolayca sindirebilmeniz gerekir. Bazı besinler yağda çözünür, yani kullanılabilmeleri için yağ ile birleştirilmeleri gerekir. A, D, E ve K vitaminleri, karotenoidler gibi antioksidanlarla birlikte yağda çözünür. Bir çalışma, salataya avokado veya avokado yağı eklemenin antioksidan emilimini 2,6 ila 15 kat artırabileceğini göstermiş. Bu nedenle, avokado yalnızca oldukça besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda yediğiniz diğer bitkisel besinlerin besin değerini de önemli ölçüde artırabilir.





Besinler söz konusu olduğunda, önemli olan tek şey alımınız değildir. Ayrıca bu besinleri kolayca sindirebilmeniz gerekir. Bazı besinler yağda çözünür, yani kullanılabilmeleri için yağ ile birleştirilmeleri gerekir. A, D, E ve K vitaminleri, karotenoidler gibi antioksidanlarla birlikte yağda çözünür. Bir çalışma, salataya avokado veya avokado yağı eklemenin antioksidan emilimini 2,6 ila 15 kat artırabileceğini göstermiş. Bu nedenle, avokado yalnızca oldukça besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda yediğiniz diğer bitkisel besinlerin besin değerini de önemli ölçüde artırabilir. Avokado, gözlerinizi koruyabilecek güçlü antioksidanlar ile doludur

Avokado sadece diğer gıdaların antioksidan emilimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda antioksidan bakımından da yüksektir. Göz sağlığı için inanılmaz derecede önemli olan karotenoidler, lutein ve zeaksantini içerir. Bu nedenle, avokado yemek uzun vadede göz sağlığınıza fayda sağlamaktadır.





Avokado sadece diğer gıdaların antioksidan emilimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda antioksidan bakımından da yüksektir. Göz sağlığı için inanılmaz derecede önemli olan karotenoidler, lutein ve zeaksantini içerir. Bu nedenle, avokado yemek uzun vadede göz sağlığınıza fayda sağlamaktadır. Avokado, kansere karşı yardımcı olabilir

Avokadonun kanser tedavisinde ve kanseri önlenmesinde faydalı olabileceğine dair pek fazla kesin kanıt yok. Gene de test tüpü çalışmaları, insan lenfositlerinde kemoterapinin yan etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmekte. Avokado özütünün ayrıca bir laboratuarda prostat kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği ortaya çıkmış.





Avokadonun kanser tedavisinde ve kanseri önlenmesinde faydalı olabileceğine dair pek fazla kesin kanıt yok. Gene de test tüpü çalışmaları, insan lenfositlerinde kemoterapinin yan etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmekte. Avokado özütünün ayrıca bir laboratuarda prostat kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği ortaya çıkmış. Avokado, kilo vermenize yardımcı olabilir

Avokadonun kilo vermeye yardımcı bir gıda olduğuna dair bazı kanıtlar var. Bir çalışmada, yemekte avokado tüketen insanların, bu meyveyi tüketmeyenlere kıyasla daha fazla doymuş ve daha az yemek yeme isteği duymuş oldukları sonucu ortaya çıkmış. Bu uzun vadede geçerliyse, diyetinize avokado eklemek doğal olarak daha az kalori almanıza yardımcı olabilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına bağlı kalmanızı kolaylaştırabilir. Avokado ayrıca lif bakımından yüksektir ve karbonhidrat oranı çok düşüktür. Bu iki özellik, sağlıklı, gerçek gıda temelli bir diyet bağlamında kilo vermeyi teşvik etmeye yardımcı olan şeylerdir.





Hem lezzetli hem de diyete dahil edilmesi kolay

Avokado sadece sağlıklı değil, aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetlidir ve pek çok yemek ile uyumludur. Salatalara ve çeşitli tariflere ekleyebilir, tatlı yapabilir veya bir kaşıkla alıp sade dahi yiyebilirsiniz. Kremsi, zengin, yağlı bir dokuya sahip ve diğer malzemelerle birlikte iyi uyum sağlar.



AVOKADO NASIL KESİLİR?

Olgun bir avokadoyu bir kesme tahtasına ya da avucunuzun içine koyun. Dışarıdan uzunlamasına kesik atın.

Avokadoyu bıçak çekirdeğe değene kadar kesin, ardından bir elinizle meyveyi döndürün.

Avokadoyu açın ve iki bölüme ayırın.

Çekirdeğini çıkartın.

Avokadoyu bir mutfak havlusuna koyun. Etli kısmına küçük kesikler atabilir, ardından bir kaşık yardımıyla etli kısmını kabuğundan ayırabilirsiniz.

Alternatif yöntem olaraksa kabuğunu soyarak meyveye ulaşabilirsiniz.



AVOKADO NASIL YENİR?

Peki, Avokado nasıl yenir? Normal tüketimin dışında sağlık sitesi Healthline avokado yemenin bazı yollarını şöyle sıralıyor:

1-Avokadonun tadını çıkarmanın en basit yolu, üzerine bir tutam tuz ve karabiber serpmektir. Avokadoyu parçalara ayırıp biraz zeytinyağı , balzamik sirke, biber ve tuz gezdirebilirsiniz.

2. Daha besleyici sabah yemekleri arıyorsanız, kahvaltınıza avokado eklemeyi deneyin. Bunu yapmanın bir yolu, yarım avokadoyu bir yumurta ile doldurmak ve yumurta akı tamamen sertleşene kadar 425℉ (220°C) sıcaklıkta 15-20 fırında pişirmek.

3. Sahanda yumurta

Normal bir sabah yemeğine farklı bir hava katmak istiyorsanız, çırpılmış yumurtalarınıza biraz avokado ekleyin.

4. Tost üzerinde

Püre haline getirilmiş avokadoyu tost ve sandviçlerin üzerine sürmek de yemeğinize ekstra vitamin ve mineral katar.

5. Mayonez yerine

Avokado, bağlayıcı madde olarak mayonez kullanan yemeklerde ideal bir alternatif olabilir.

6. Salatalarda

Avokadoyu salatalara da ekleyebilirsiniz.

7. Çorbalarda

Avokado çorbası yapmak için ana malzeme olarak avokado kullanılabilir veya diğer çorbalara ekleyebilirsiniz.

8. Izgara

Avokado ayrıca ızgarada pişirilebilir, bu da onları özellikle mangalda pişirilmiş etler için harika bir garnitür yapar . Bir avokadoyu ortadan ikiye kesin ve çekirdeğini çıkarın. Yarımları limon suyuyla gezdirin ve zeytinyağı ile fırçalayın. Kesilmiş tarafı ızgaraya yerleştirin ve 2-3 dakika pişirin. Son olarak, tuz ve karabiber ya da seçtiğiniz başka baharatlarla tatlandırın.

9. Turşu

Avokado turşu olarak da tüketilebilir.

10. Kızartma olarak

Avokado normal patates kızartmasının yerini alabilir. Daha sağlıklı bir formül için pişirilebilir de.

11. Smoothie'lerde

Avokado ile smoothie de yapabilirsiniz. Avokadoyu sebzeler ve muz, ananas veya çilek gibi meyvelerle birleştirebilirsiniz. Örneğin şu tarifi deneyebilirsiniz.

1 olgun avokado

1/2 muz

1 su bardağı (240 ml) süt

1/2 su bardağı (125 gram) vanilyalı yoğurt

1/2 su bardağı (15 gram) ıspanak

Buz



12. Dondurma olarak

Avokadolu dondurma sağlıklı ve besleyici bir seçenek olabilir.

13. Sos olarak

Avokado, makarna yemekleri için lezzetli ve kremsi bir avokado sosu yapmak için kullanılabilir .

14. Kreplerde

Kreplere de avokado ekleyebilirsiniz.

15. İçeceklerde

Avokado kokteyller yapmak için kullanılabilir.

Bunlar da ilginizi çekebilir: