Sebzelerle sağlıklı protein buluşması
Malzemeler:
160 g somon
100 g taze fasulye
1 adet avokado
100 g kırmızı lahana
90 g Akdeniz yeşillikleri
40 g portakal sos
Hazırlanışı:
Yeşillikler yıkanıp kurutulur. Portakal sos ile karıştırılır. Fasulyelere ön haşlama yapılır, ardından jülyen kesilerek soslanır. Kırmızı lahana da ince kıyılarak limon ve tuzla ovulup tabağa alınır. Somona tuz ve zeytinyağı sürülüp, ızgarada izlenir. Ardından fırında 6 dakika pişirilir. Avokado soyulup, kesilir. Hazırlanan tüm malzemeler tabağa alınır.
Portakal sos
150 ml portakal suyu
40 g bal
25 ml elma sirkesi
180 ml zeytinyağı
Tuz
Zeytinyağı hariç tüm malzeme sos tenceresine alınır, kısık ateşte kıvamı koyulaşıp azalana kadar çektirilir. Soğuduktan sonra azar azar zeytinyağı karışıma eklenerek, sos bağlanır.
* Formsante dergisinden alınmıştır.