Sebzelerle sağlıklı protein buluşması

Malzemeler:

160 g somon

100 g taze fasulye

1 adet avokado

100 g kırmızı lahana

90 g Akdeniz yeşillikleri

40 g portakal sos



Hazırlanışı:

Yeşillikler yıkanıp kurutulur. Portakal sos ile karıştırılır. Fasulyelere ön haşlama yapılır, ardından jülyen kesilerek soslanır. Kırmızı lahana da ince kıyılarak limon ve tuzla ovulup tabağa alınır. Somona tuz ve zeytinyağı sürülüp, ızgarada izlenir. Ardından fırında 6 dakika pişirilir. Avokado soyulup, kesilir. Hazırlanan tüm malzemeler tabağa alınır.



Portakal sos

150 ml portakal suyu

40 g bal

25 ml elma sirkesi

180 ml zeytinyağı

Tuz



Zeytinyağı hariç tüm malzeme sos tenceresine alınır, kısık ateşte kıvamı koyulaşıp azalana kadar çektirilir. Soğuduktan sonra azar azar zeytinyağı karışıma eklenerek, sos bağlanır.



* Formsante dergisinden alınmıştır.