Tahıl salatası tarifi

Malzemeler:

100 g buğday

100 g maş fasulyesi

100 g börülce

2 lt sebze suyu

Roka

Marul

Kuzu kulağı

Taze nane

Maydanoz

Kuru kayısı

Nar ekşisi

Zeytinyağı

Limon



Hazırlanışı:

Tahıllarınızı hazırlamış olduğunuz sebze suyunda yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte pişirin. Haşlanma esnasında tuzunu ilave edin. Kullanmak istediğiniz yeşilliklerinizi yıkayın, arzu ettiğiniz ölçülerde elinizle bölün. Zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisinden hazırladığınız salata sosu ile yeşilliklerinizi tatlandırın. Haşlanmış tahıllarınıza taze nane, maydanozu ve kuru kayısıyı ekleyip soslayın. Bu tahıl karışımını yeşil salatanızın üstüne koyarak servis edin.