menu

close

menu

close

menu

close

Tahıl salatası

Tahıl salatası tarifi

Malzemeler:
100 g buğday
100 g maş fasulyesi
100 g börülce
2 lt sebze suyu
Roka
Marul
Kuzu kulağı
Taze nane
Maydanoz
Kuru kayısı
Nar ekşisi
Zeytinyağı
Limon

Hazırlanışı:
Tahıllarınızı hazırlamış olduğunuz sebze suyunda yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte pişirin. Haşlanma esnasında tuzunu ilave edin. Kullanmak istediğiniz yeşilliklerinizi yıkayın, arzu ettiğiniz ölçülerde elinizle bölün. Zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisinden hazırladığınız salata sosu ile yeşilliklerinizi tatlandırın. Haşlanmış tahıllarınıza taze nane, maydanozu ve kuru kayısıyı ekleyip soslayın. Bu tahıl karışımını yeşil salatanızın üstüne koyarak servis edin.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Sebzeli detoks çorba
Yulaflı sebzeli omlet
Peynirli tahıllı salata
Izgara somon&mercimek filizli kinoalı salata
Avakadolu detoks salatası
Nar taneli, armutlu roka salatası
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Sebzeli detoks çorba
Yulaflı sebzeli omlet
Peynirli tahıllı salata
Izgara somon&mercimek filizli kinoalı salata
Avakadolu detoks salatası
Nar taneli, armutlu roka salatası

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.