Top kabak dolması tarifi

Malzemeler:

6 adet top kabak

300 g firik bulguru

Birer tutam dereotu, nane, maydanoz

1 büyük kapya biber

120 g beyaz peynir

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Firik bulgurunu haşlayın. Top kabakları içlerini oyduktan sonra zeytinyağı, tuz ve karabiberle ovalayıp 200 derecede 16 dakika fırınlayın. Haşlanmış firik bulguru, ince kıyılmış kapya biber, ince kıyılmış dereotu, nane, maydanoz ve beyaz peynir, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak harç haline getirip, fırınladığınız kabakların içine doldurun.



* Formsante dergisinden alınmıştır.