Top kabak dolması tarifi
Malzemeler:
6 adet top kabak
300 g firik bulguru
Birer tutam dereotu, nane, maydanoz
1 büyük kapya biber
120 g beyaz peynir
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Firik bulgurunu haşlayın. Top kabakları içlerini oyduktan sonra zeytinyağı, tuz ve karabiberle ovalayıp 200 derecede 16 dakika fırınlayın. Haşlanmış firik bulguru, ince kıyılmış kapya biber, ince kıyılmış dereotu, nane, maydanoz ve beyaz peynir, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak harç haline getirip, fırınladığınız kabakların içine doldurun.
* Formsante dergisinden alınmıştır.