Hindistan cevizi yağından vişneli kurabiye

Malzemeler:

1 su bardağı donmuş vişne

1.5 su bardağı badem, robottan geçirilmiş

1.5 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı



Hazırlanışı:

Kabukları soyulmuş bademleri mutfak robotundan geçirin ve un haline getirin. Vişneleri de robottan geçirerek ekleyin. Kakaoyu ve Hindistan cevizi yağını da ilave ederek harç haline getirin. Kurabiyeye şekil vererek fırın tepsisine dizin. Kurabiyelerin üzerine vişne taneleri yerleştirin. 160 derece ısıtılmış fırında, 30 dakika pişirin.