Yeşil kabak çorbası

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- kişilik -

Malzemeler:

4 adet iri kabak

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet patates

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı su

½ demet dereotu

Tuz

Hazırlanışı:

Kabakları çok iyi yıkayın, kabuklarını soymadan doğrayıp tencereye koyun. Patates, soğan ve sarımsakları da soyup ilave edin. Suyu ve sütü de ekleyip malzemeleri kaynamaya bırakın. Sebzeler kaynayıp yumuşayınca yağını ve tuzunu ilave edin. Rondoya koyup salep kıvamında çekin. Üzerine ince kıyılmış dereotu ile sıcak servis yapın.