Yeşil kabak çorbası tarifi

Malzemeler:

4 adet iri kabak

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet patates

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı su

1/2 demet dereotu

1 tutam tuz



Hazırlanışı:

Kabakları çok iyi yıkayın, kabuklarını soymadan doğrayıp tencereye koyun. Patates, soğan ve sarımsakları da soyup ilave edin. Su ve sütü de ekleyip, kaynamaya bırakın. Sebzeler kaynayıp yumuşayınca yağını ve tuzunu ilave edin. Blender’a koyup salep kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Üzerine ince kıyılmış dereotu koyarak, sıcak servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.