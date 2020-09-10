Şef Müge Ergül'den şahane soslu harika bir lezzet

Malzemeler

1 diş sarımsak

1 pancar (Haşlanmış ve blender’dan geçirilmiş)

5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım kilo çalı fasulye

Tuz

Karabiber

400 gr süzme yoğurt

3-4 kaşık pesto sos



Hazırlanışı

Tüm fasulyeleri kenarları ayıklandıktan sonra ortadan ikiye bölün. Yıkayıp kuruttuktan sonra tuz, karabiber ve zeytinyağı dökerek karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyup tüm fasulyeleri tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika arasında pişirin. Biraz yanık ve kıtır hale getirin. Fırınınıza göre belki süresini bir 5 dakika kadar uzatabilirsiniz. Ayrı bir kap içine süzme yoğurt, zeytinyağı, tuz ve blender’dan geçirilmiş pancarı ekleyip bir çırpma teli yardımıyla karıştırın. 1 diş taze sarımsak rendeleyerek karıştırmaya devam edin. Karışımı servis tabağına yuvarlak bir şekilde dökerken daireler çizerek koyun. Fırından çıkan fasulyeler soğuduktan sonra pancarlı yoğurt karışımının üzerine koyun. En üste biraz zeytinyağı ve pesto sos dökerek servis edin.