Zayıflatan çorba

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Düşük glisemik indeksli zayıflatan çorba tarifi

- kişilik -

Selahattin Dönmez, “Glisemik indeksi düşük öğünler insülin direncini düzeltiyor, uzun süre tok tutarak daha düzenli kilo verilmesine yardımcı oluyor. Glisemik indeksi düşük besinler mide kazıntısını önleyerek doğru diyet yapılmasını, fazla kilosu olan kişilerin diyete odaklanarak daha kolay kilo vermesini de sağlıyor. Düşük glisemik indeksli zayıflatan çorba öğle ve akşam yemeklerinden önce birer kase içildiğinde tokluk sağlayarak fazla yemek yemenizi önleyecek, zayıflamanızı kolaylaştıracak” diyor





Düşük glisemik indeksli zayıflatan çorba

Malzemeler:

1 orta boy kabak

1 kase doğranmış beyaz lahana

6 yeşil sivri biber

2 yemek kaşığı nohut

1/4 kase tarhun otu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon



Hazırlanışı:

Sebzeleri iyice yıkayp iri parçalar halinde doğrayın ve tencereye koyun. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ile kimyonu koyun ve sebzelerin üzeri kaplanıncaya kadar su ekleyerek kısık ateşte pişirin. Sebzelerin tam piştiğinden emin olduktan sonra mutfak robotundan geçirerek çorba kıvamına getirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.