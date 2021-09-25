Balkan köftesi (Göçmen köftesi) nasıl yapılır? Balkan köftesi tarifi

İşte yapımı basit olduğu kadar lezzetli de olan Balkan köftesi yani Göçmen köftesi tarifiyle karşınızdayız. Bu lezzetli tarifi öğle ve akşam yemeklerinde pratik olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. İşte karşınızda Balkan köftesi (Göçmen köftesi) tarifi...

BALKAN KÖFTESİ (GÖÇMEN KÖFTESİ) TARİFİ

Malzemeler

1 kg döş kıyma

1 soğan

1 yumurta akı

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı un

Yarım su bardağı doğal maden suyu

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Sumak

Hazırlanışı: