Balkan köftesi (Göçmen köftesi) nasıl yapılır? Balkan köftesi tarifi
Göçmen mutfağının sevilen lezzetlerinden birisidir Balkan köftesi. Peki, balkan köftesi (Göçmen köftesi) nasıl yapılır? Balkan köftesi yapımında nelere dikkat etmek gerekir? İşte lezzetli o tarif...
İşte yapımı basit olduğu kadar lezzetli de olan Balkan köftesi yani Göçmen köftesi tarifiyle karşınızdayız. Bu lezzetli tarifi öğle ve akşam yemeklerinde pratik olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. İşte karşınızda Balkan köftesi (Göçmen köftesi) tarifi...
BALKAN KÖFTESİ (GÖÇMEN KÖFTESİ) TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg döş kıyma
- 1 soğan
- 1 yumurta akı
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı doğal maden suyu
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
- Sumak
Hazırlanışı:
- Döş kıymayı geniş bir kaseye alın.
- Rendeleyip suyunu sıktığınız soğan, yumurta akı, karbonat, un, maden suyu, tuz ve baharatları ilave edin.
- Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun.
- Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın.
- Yuvarlak köfteler hazırlayın ve köfteleri bir gece buzdolabında bekletin.
- Ertesi gün yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın.
- Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.