Deniz mahsullü makarna
- kişilik
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Malzemeler
300 gr. karides
200 gr. levrek
100 gr. fener balığı
2 adet deniztarağı
1 adet ahtapot bacağı
1 adet kalamar
200 gr. kiraz domates
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Dereotu
Maydanoz
Fesleğen
Acı kırmızıbiber
Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Balıkları ve deniz ürünlerini temizleyip küçük parçalara dilimleyin. Bir tavada hafif zeytinyağı ile soğanı pişirmeye başlayın ve sonra sarımsakları ekleyin, pembeleşinceye kadar
pişirin. Balıkları ve deniz ürünlerini tavaya ekleyin ve yüksek ateşte birkaç dakika çevirin. Domateslerle birlikte biraz su ekleyerek, 10 dakika boyunca orta ateşte pişmeye bırakın. Pişirdikten sonra tuz, karabiber, acı biber ve taze baharatları ekleyin. Haşlamış olduğunuz makarnayı sosla karıştırarak servis edebilirsiniz.