Deniz mahsullü makarna

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- kişilik -

Malzemeler

300 gr. karides

200 gr. levrek

100 gr. fener balığı

2 adet deniztarağı

1 adet ahtapot bacağı

1 adet kalamar

200 gr. kiraz domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Dereotu

Maydanoz

Fesleğen

Acı kırmızıbiber

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı:

Balıkları ve deniz ürünlerini temizleyip küçük parçalara dilimleyin. Bir tavada hafif zeytinyağı ile soğanı pişirmeye başlayın ve sonra sarımsakları ekleyin, pembeleşinceye kadar

pişirin. Balıkları ve deniz ürünlerini tavaya ekleyin ve yüksek ateşte birkaç dakika çevirin. Domateslerle birlikte biraz su ekleyerek, 10 dakika boyunca orta ateşte pişmeye bırakın. Pişirdikten sonra tuz, karabiber, acı biber ve taze baharatları ekleyin. Haşlamış olduğunuz makarnayı sosla karıştırarak servis edebilirsiniz.