Fıstıklı tavuk kebabı tarifi

Malzemeler

100 g Antep fıstığı içi

1 yumurta

1 kahve fincanı galeta unu

500 g tavuk eti (Mutfak robotunda kıyma haline getirilecek)

1 küçük soğan

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı çekilmiş kuru kişniş

1 dal taze kekik

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Tuz

Karabiber

Kızartmak için:

1 çay bardağı ayçiçek yağı

Servis için:

Süzme yogurt



Hazırlanışı:

Fıstığın yarısını mutfak robotunda toz haline getirin, kalanı irice doğrayın. Tavuk kıymasını yoğurma kabına alın. Üzerine galeta ununu, rendelenmiş soğanı, toz ve iri çekilmiş Antep fıstığını, baharatını, rendelenmiş limon kabuğunu, tuzu ve karabiberi ilave edip iyice yoğurun. Kıymadan yarım mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlayıp yassılaştırın. Tavayı ocağın üzerine alın, iyice ısınınca sıvı yağı ekleyin. Sıvı yağ da ısınınca hazırladığınız köfteleri yerleştirin. Her iki tarafını kızartın. Yanında süzme yoğurt ile servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.