Harira çorbası tarifi

Malzemeler:

150 g dana ve kuzu kuşbaşı

30 g tereyağı

1 soğan

1 havuç

1 kabak

1 patates

1 domates

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı domates salçası

1 avuç dolusu haşlanmış nohut

Yarım su bardağı kırmızı mercimek (Suda bekletilmiş )

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Bir tencereye eti alın ve suyunu salıp çekinceye kadar pis¸irin. Üzerine tereyağı ve yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip pembeleşinceye kadar soteleyin. Baharatları ekleyip karıştırın. Domateslerin kabuklarını soyup dörde bölün ve çekirdekli kısımlarını çıkartıp küp doğrayın. Tencereye ekleyerek sotelemeye devam edin. Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayarak ekleyin. Mercimekleri yıkayıp süzün ve nohutla birlikte tencereye ilave edin. Su ekleyip, tuz ve karabiberle tatlandırın. Tencerenin kapağını kapatıp et ve sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika kadar pis¸irin. Ocaktan alıp u¨zerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.