Nicoise salata tarifi

Malzemeler

• 80 g maskolin yeşillik

• 15 g yeşil kalamata zeytini (çekirdeği alınmış)

• 30 g haşlanmış beybi patates

• 1 adet bıldırcın yumurtası

• 15 g Fransız fasulyesi

• 30 g çeri domates

• 80 g fileto ton balığı

• 1 porsiyon Nicoise salata sosu

• 50 g sarı dolmalık biber



Hazırlanışı:

Ton balığını dikdörtgen şekilde kesip, üzerine tuz ve karabiber serpiştirin. Üstüne çok az zeytinyağı gezdirerek harlı ateşte her bir tarafı karamelize olana kadar mühürleyerek, kenara alıp bekletin. Fasulyeleri sıcak sudan, soğuk suya alarak şoklayın. Çeri domatesleri ikiye bölün. Bıldırcın yumurtasını 2 dakika haşlayın. Tabağın ortasına sosla harmanlanmış maskolin yeşilliği yerleştirin. Kenarlarına sos ile armanlanmış zeytin, patates, fasulye ve çeri domatesleri yerleştirin. Ton balıklarını üstüne ve yan taraflarına dizin. Tepeye de bıldırcın yumurtasını ilave edip, servis edin.



*Formsante dergisinden alınmıştır.