Otlu söğüş et

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- kişilik -

Malzemeler

1 parça nuar

2 soğan

1 baş sarımsak

Yarım limon

1 domates

1 dal kereviz sapı

2 defne yaprağı

10 tane karabiber

1 yemek kaşığı kekik

2 kahve kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz



Üst malzemesi için

4 dal taze biberiye

4 dal taze adaçayı

4 dal taze tarhun

4 dal taze nane

4 dal maydanoz

4 dal taze kekik



Hazırlanışı

Nuarın dış yüzeyine sivri bir bıçakla delikler açıp içlerine sarmısak dişlerini yerleştirin. Geniş yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın. 2 kahve fincanı zeytinyağı ekleyin. Nuarın her tarafını 15-20 dakika kızartın ve bir tencereye alın. üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin. İkiye bölünmüş domates, soğan, kıyılmış kereviz sapı, halka halka kesilmiş limon, kekik, tane karabiber, defne yaprağı ve tuzu ekleyip kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10-15 dakika pişirdikten sonra ocağı kısın. Yaklaşık 2 saat tencerenin kapağı kapalı olarak nuar iyice yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra tencerenin içinde soğumaya bırakın. Soğumuş olan nuardan ince dilimler kesin ve servis tabağına alın. Nuarı haşladığınız suyu bir süzgeç yardımıyla süzün ve etlerin üzerine gezdirin. Üst malzemesini bir kapta harmanlayıp etlerin üzerine ekleyin ve servis yapın.