Rus mantısı Pelmeni nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı ılık süt

2 yumurta

Tuz

Aldığı kadar un

İç harcı için

300 gr kıyma

1 soğan

Kimyon

Karabiber

Tuz

Üzeri için

200 gr tereyağı

Kıyılmış dereotu

4 yemek kaşığı ekşi krema



Hazırlanışı

Hamuru yoğuracağınız kabın içerisine süt ve suyu alıp yumurtaları ekleyin ve iyice karıştırın. Tuz ekleyin. Alabildiğince unu azar azar ilave ederek yoğurun. Hamuru bezeler halinde parçalara bölün. Üzerine buzdolabı poşeti ya da bir bez örterek en az 30 dakika dinlenmeye bırakın. Bu arada içini hazırlamak için, kıymaya rendelenmiş soğan ekleyin. Kimyon, karabiber, tuz ilave ederek karıştırın. Bezelerin her birini un serpilmiş tezgah üzerinde, oklava ya da merdane ile hazır yufkadan daha kalın olacak şekilde açın. Hamurun rahat açılması için, üzerine sık sık az miktarda un serpiştirin. Bardak ağzı ya da yuvarlak kalıp ile parçalar kesin ve kıymalı harcı içlerine paylaştırın. Yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını bastırın ve uç kısımlarını alta doğru birleştirin. Kaynamış suya biraz tuz attıktan sonra pelmenileri yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzün. Tereyağını geniş bir tencere ya da tavada eritin. Suyu süzülmüş pelmenileri tereyağına ekleyip birkaç dakika soteleyin. Servis tabaklarına alıp ekşi krema ve kıyılmış dereotu ile servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

