Penne Giardiniera

İtalya'dan özel bir lezzet!

- kişilik -

Malzemeler

2 adet kabak

Yarım kuru soğan

1 adet orta boy domates

125 gram. beyaz peynir

Yarım cay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik, tuz, karabiber

1 diş sarımsak

Carluccio’s’dan penne regine makarnası

250 gram ıspanak

Galeta unu





Hazırlanışı:

Öncelikle makarna için tencereye 1 litre su ve bir tatlı kaşığı tuz koyup kaynamaya bırakın. Bu sırada kabak sosu için soğanları ince ince doğrayıp bir tavanın içinde kavurmaya başlayın. Rendelediğiniz kabakları da tavaya ilave edin ve kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Ardından kabuklarını soyup küçük küçük doğradığınız domatesleri, kekik, tuz ve karabiberi de sırayla tavaya atıp 5 dakika karıştırarak pişirip ocaktan alın. Sosunuz hazır olduğuna göre makarnanıza lezzet katacak ıspanak toplarını hazırlayabilirsiniz. Ispanakları iyice yıkayıp suda haşlayın. Haşlanan ıspanakları bir kaba alıp suyunu sıkın ve soğumaya bırakın. Soğuyunca onları küçük toplar haline getirip önce yumurtaya sonra galeta ununa batırarak yağda kızartın. Daha sonra haşlanan makarnayı süzüp sosun olduğu tavanın içine dökün. Kızarmış ıspanak toplarıyla tabağınızı süslemeyi unutmayın.



